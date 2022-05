Quattro Giorni di Dunkerque 2022, Philippe Gilbert si aggiudica la terza tappa! Tesson resta leader della corsa (Di giovedì 5 maggio 2022) La terza tappa della Quattro Giorni di Dunkerque 2022, che ha portato i corridori da Péronne a Mont-Saint-Eloi lungo 170 km, si è da poco conclusa con la vittoria del corridore belga della Lotto Soudal Philippe Gilbert, che ha chiuso in 4:22’14” davanti ai due francesi Jason Tesson (St. Michel-Auber 93, che resta leader della corsa ma Gilbert e l’olandese de Kleijn sono a 15?) e Julien Simon (TotalEnergies). Complice un inizio di tappa particolarmente ostico, dato il percorso, con più di un GPM da affrontare, dopo appena cinque chilometri dalla partenza ufficiale il belga Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise) e il francese Kevin ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Latappadi, che ha portato i corridori da Péronne a Mont-Saint-Eloi lungo 170 km, si è da poco conclusa con la vittoria del corridore belgaLotto Soudal, che ha chiuso in 4:22’14” davanti ai due francesi Jason(St. Michel-Auber 93, chemae l’olandese de Kleijn sono a 15?) e Julien Simon (TotalEnergies). Complice un inizio di tappa particolarmente ostico, dato il percorso, con più di un GPM da affrontare, dopo appena cinque chilometri dalla partenza ufficiale il belga Alex Colman (Sport Vlaanderen-Baloise) e il francese Kevin ...

