"Qualcosa è cambiato". Clamoroso, Cesara Buonamici si sposa a 65 anni: ecco con chi | Guarda (Di giovedì 5 maggio 2022) Contro ogni previsione Cesara Buonamici si sposerà con il compagno con il quale è legata da ormai 24 anni. All'età di 65 anni la giornalista ha detto sì e convola a nozze con il medico Joshua Kalman. A dare questo lieto annuncio è stata Novella 2000 con tanto di foto delle pubblicazioni del matrimonio. La coppia si giurerà amore eterno a Fiesole, in Toscana, luogo al quale Cesara è molto legata tanto da avere una produzione di olio propria. Cesara e Joshua si sono conosciuti a Roma e da 24 anni il loro amore non ha mai vacillato. Una coppia molto riservata e che non ha mai scatenato gossip clamorosi ai giornali. Il giorno delle nozze non è ancora stato svelato ma sicuramente avverrà questa estate. Solo poco tempo fa la giornalista aveva confessato a Verissimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Contro ogni previsionesi sposerà con il compagno con il quale è legata da ormai 24. All'età di 65la giornalista ha detto sì e convola a nozze con il medico Joshua Kalman. A dare questo lieto annuncio è stata Novella 2000 con tanto di foto delle pubblicazioni del matrimonio. La coppia si giurerà amore eterno a Fiesole, in Toscana, luogo al qualeè molto legata tanto da avere una produzione di olio propria.e Joshua si sono conosciuti a Roma e da 24il loro amore non ha mai vacillato. Una coppia molto riservata e che non ha mai scatenato gossip clamorosi ai giornali. Il giorno delle nozze non è ancora stato svelato ma sicuramente avverrà questa estate. Solo poco tempo fa la giornalista aveva confessato a Verissimo ...

