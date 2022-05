Putin si è scusato con Israele per le parole di Lavrov a Zona Bianca sulle origini ebraiche di Hitler (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel corso del colloquio telefonico avuto con il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, il presidente russo, Vladimir Putin, si è scusato per le frasi sulle origini ebraiche di Hitler pronunciate dal ministro degli Esteri, Sergei Lavrov. Lo ha riferito l’ufficio di Bennett, secondo quanto riportano i media israeliani, secondo i quali il premier ha accettato le scuse e ha ringraziato Putin per aver chiarito le sue posizioni riguardo il popolo ebraico e la memoria dell’Olocausto. Nell’intervista a Zona Bianca su Rete4, cercando di spiegare le motivazioni del termine “denazificazione” pronunciato da Putin il 24 febbraio scorso, pochi istanti prima dell’inizio dell’invasione e della guerra all’Ucraina, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel corso del colloquio telefonico avuto con il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, il presidente russo, Vladimir, si èper le frasidipronunciate dal ministro degli Esteri, Sergei. Lo ha riferito l’ufficio di Bennett, secondo quanto riportano i media israeliani, secondo i quali il premier ha accettato le scuse e ha ringraziatoper aver chiarito le sue posizioni riguardo il popolo ebraico e la memoria dell’Olocausto. Nell’intervista asu Rete4, cercando di spiegare le motivazioni del termine “denazificazione” pronunciato dail 24 febbraio scorso, pochi istanti prima dell’inizio dell’invasione e della guerra all’Ucraina, ...

