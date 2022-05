"Putin capisce solo le armi", "Il Papa crea ponti" (Di giovedì 5 maggio 2022) Papa Bergoglio si è proposto come mediatore per la pace. Ecco l'opinione dei deputati Stefano Ceccanti e Gianfranco Rotondi Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 maggio 2022)Bergoglio si è proposto come mediatore per la pace. Ecco l'opinione dei deputati Stefano Ceccanti e Gianfranco Rotondi

Advertising

GiuseppeMacca2 : @DiegoFusaro Se non ti garba. Cosa aspetti ad andar a vivere dal tuo vate Putin? Davvero. Dalla merda che spargi su… - ilgiornale : Papa Bergoglio si è proposto come mediatore per la pace. Ecco l'opinione dei deputati Stefano Ceccanti e Gianfranco… - mariavenera2 : RT @grotondi: Chi è il bianco e chi il nero? - Alexct9 : @692Troll @valy_s Putin ha un gradimento altissimo altro che fatto fuori ??. In molti non avete capito che è un 'mod… - DottVicidomini : -