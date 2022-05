Pupo: “Quando ho fatto un concerto per Lavrov lui cantava Gelato al Cioccolato, la sua canzone preferita”. Maurizio Costanzo replica: “Buono quello” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Ho deciso di stare un po’ lontano dalla televisione e fare i miei concerti perché poi sai mi fanno le domande sulla Russia e io non voglio rispondere. Io non parlo di queste cose, io sono per la non semplificazione di queste storie, quindi preferisco non prendere parte ai programmi tv”, ha dichiarato Pupo a “Facciamo finta che“, la trasmissione radiofonica di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101. Enzo Ghinazzi, questo il suo vero nome, dopo aver parlato della prossima tournée in Australia, Belgio, Germania e Lussemburgo ha raccontato il suo incontro con Sergei Lavrov. Il ministro degli Esteri russo finito nel mirino dopo l’intervista rilasciata a “Zona Bianca“, talk show di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi: “Io ho fatto un concerto privato molto bello per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) “Ho deciso di stare un po’ lontano dalla televisione e fare i miei concerti perché poi sai mi fanno le domande sulla Russia e io non voglio rispondere. Io non parlo di queste cose, io sono per la non semplificazione di queste storie, quindi preferisco non prendere parte ai programmi tv”, ha dichiaratoa “Facciamo finta che“, la trasmissione radiofonica die Carlotta Quadri in onda su R101. Enzo Ghinazzi, questo il suo vero nome, dopo aver parlato della prossima tournée in Australia, Belgio, Germania e Lussemburgo ha raccontato il suo incontro con Sergei. Il ministro degli Esteri russo finito nel mirino dopo l’intervista rilasciata a “Zona Bianca“, talk show di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi: “Io hounprivato molto bello per ...

