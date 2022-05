Può arrivare in estate al posto di Tuanzebe, la pista concreta dalla Serie A (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Napoli in vista della sessione estiva di mercato è pronto a mettere nel mirino un difensore che possa completare il reparto difensivo, alla luce della partenza di Axel Tuanzebe. Ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che il difensore inglese farà ritorno alla base, precisamente al Manchester United che ne detiene il cartellino. Per questo, nelle ultime ore è avanzato il nome di Leo Skiri Østigård, difensore di proprietà del Brighton, ma in prestito al Genoa. GENOA, ITALY – APRIL 24: Leo Ostigard of Genoa celebrates after the Serie A match between Genoa CFC and Cagliari Calcio at Stadio Luigi Ferraris on April 24, 2022 in Genoa, Italy. (Photo by Getty Images)A conferma di quanto trapelato nei giorni scorsi, c’è la rivelazione de Il Corriere dello Sport oggi in edicola, analizzando quelle che possono essere le mosse del Napoli in ottica mercato ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Napoli in vista della sessione estiva di mercato è pronto a mettere nel mirino un difensore che possa completare il reparto difensivo, alla luce della partenza di Axel. Ci sono ormai pochi dubbi sul fatto che il difensore inglese farà ritorno alla base, precisamente al Manchester United che ne detiene il cartellino. Per questo, nelle ultime ore è avanzato il nome di Leo Skiri Østigård, difensore di proprietà del Brighton, ma in prestito al Genoa. GENOA, ITALY – APRIL 24: Leo Ostigard of Genoa celebrates after theA match between Genoa CFC and Cagliari Calcio at Stadio Luigi Ferraris on April 24, 2022 in Genoa, Italy. (Photo by Getty Images)A conferma di quanto trapelato nei giorni scorsi, c’è la rivelazione de Il Corriere dello Sport oggi in edicola, analizzando quelle che possono essere le mosse del Napoli in ottica mercato ...

