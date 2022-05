Psg: nel 2021/2022 perdite per 224, 3 milioni di euro (Di giovedì 5 maggio 2022) Pessime notizie in quel di Parigi per il Psg. Stando a quanto stabilito dal rapporto annuale dell’autorità finanziaria del calcio francese (DNCG), il club avrebbe avuto perdite pari a 224,3 milioni di euro nella stagione calcistica 2020-’21, con un aumento del ‘rosso’ dell’80% rispetto all’anno precedente. La causa principale sarebbe quella legata alla pandemia del Covid-19, con partite giocate a porte chiuse. Ricavi giù, biglietti non venduti e stipendi aumentati del 21%, salendo a quota 503 milioni di euro. Secondo il DNCG, il monte stipendi della squadra parigina è, da solo, pari a quello di altri 14 club della Ligue 1 messi insieme per lo stesso periodo. Il PSG ha comunque incassato 201,8 milioni di euro di ricavi televisivi, di cui 146 milioni ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Pessime notizie in quel di Parigi per il Psg. Stando a quanto stabilito dal rapporto annuale dell’autorità finanziaria del calcio francese (DNCG), il club avrebbe avutopari a 224,3dinella stagione calcistica 2020-’21, con un aumento del ‘rosso’ dell’80% rispetto all’anno precedente. La causa principale sarebbe quella legata alla pandemia del Covid-19, con partite giocate a porte chiuse. Ricavi giù, biglietti non venduti e stipendi aumentati del 21%, salendo a quota 503di. Secondo il DNCG, il monte stipendi della squadra parigina è, da solo, pari a quello di altri 14 club della Ligue 1 messi insieme per lo stesso periodo. Il PSG ha comunque incassato 201,8didi ricavi televisivi, di cui 146...

Advertising

CB_Ignoranza : ???? 1 Serie A col Milan nel 2004; ?????????????? 1 Premier col Chelsea nel 2010; ???? 1 Ligue 1 col PSG nel 2013; ???? 1 Bundes… - sportface2016 : #Psg: nel 2021/2022 perdite per 224, 3 milioni di euro - JCTweet_ : @Gabrini84 @Angelo_P71 0,3 assist ogni 90 minuti, nel PSG, in Ligue 1. Il resto sono gusti personali. - Luna_di_Venezia : RT @1897j: La differenza tra il Real e le altre è che quando dicono di voler combattere il calcio degli sceicchi non si fermano alle parole… - AngeloMunchen : RT @CalcioFinanza: PSG, nel 2020/21 speso oltre mezzo miliardo per gli stipendi (503 milioni): impatto pari al 90% del fatturato (569 milio… -