"Pronti per la neuro-deliri". Travaglio si sfoga dalla Gruber, chi finisce nel mirino | Video (Di giovedì 5 maggio 2022) "Pronti per la neuro-deliri": così Marco Travaglio, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7, ha definito chi all'interno del Copasir ha concepito l'iniziativa sull'ingerenza di potenze straniere nei talk. "Questi si occupano di chi deve essere invitato nei talk e nelle trasmissioni televisive, quali devono essere gli ospiti, quali domande bisogna fare, quali risposte accettare e quali no. Ma stiamo scherzando?", ha detto il direttore del Fatto Quotidiano, riferendosi al Comitato parlamentare sui servizi segreti. "Se anche fossero tutte spie i russi che vengono invitati nelle televisioni, cosa possono spiare in collegamento coi nostri talk? - ha continuato il giornalista, in collegamento col talk -. Al massimo possono parlare e dire le loro cose. Generalmente, visto il grado di libertà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) "per la": così Marco, ospite di Lillia Otto e mezzo su La7, ha definito chi all'interno del Copasir ha concepito l'iniziativa sull'ingerenza di potenze straniere nei talk. "Questi si occupano di chi deve essere invitato nei talk e nelle trasmissioni televisive, quali devono essere gli ospiti, quali domande bisogna fare, quali risposte accettare e quali no. Ma stiamo scherzando?", ha detto il direttore del Fatto Quotidiano, riferendosi al Comitato parlamentare sui servizi segreti. "Se anche fossero tutte spie i russi che vengono invitati nelle televisioni, cosa possono spiare in collegamento coi nostri talk? - ha continuato il giornalista, in collegamento col talk -. Al massimo possono parlare e dire le loro cose. Generalmente, visto il grado di libertà ...

