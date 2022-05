Profughi Ucraina: governo stanzia 800 milioni per accoglienza. L’annuncio di Draghi (Di giovedì 5 maggio 2022) Così il premier Mario Draghi in collegamento alla High-Level International Donors' Conference for Ukraine. Lo riporta il sito del governo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 5 maggio 2022) Così il premier Marioin collegamento alla High-Level International Donors' Conference for Ukraine. Lo riporta il sito delL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Agenzia_Ansa : REPORTAGE | A Leopoli musulmani e atei trovano rifugio nella 'casa' di Wojtyla, la parrocchia di San Giovanni Paolo… - reportrai3 : La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucrain… - reportrai3 : Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucraina. La voce de… - DebBuratti74 : RT @ultimenotizie: 'Dobbiamo aiutare l'#Ucraina. L'Italia ha già stanziato circa 500 milioni di euro per sostenere i profughi ucraini nel n… - PrOfETA_71 : RT @reportrai3: La troupe di Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucraina. La vo… -