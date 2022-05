Procida 2022 | strumenti musicali dai rifiuti con Kan | “Salviamo insieme il pianeta”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Na) – “Nelle isole Mauritius come in tutti i mari del mondo i, in particolare plastiche e microplastiche, sono un problema. Io mi sono industriato per farli diventare una risorsa, trasformandoli in fantasiosi. Per lanciare un messaggio sul riutilizzo di ciò che gettiamo, intrecciando la mia passione per la musica con il rispetto per l’ambiente”.Capitale Italiana della Culturalancia un nuovo messaggio per un mondo sempre più sostenibile attraverso le parole del musicista e attivista Kan Chan Kin, 36 anni, ideatore del progetto “Trash to Music”, arrivato sull’isolaa musicisti di alcune tra le isole più remote del mondo, protagonisti della rassegna “Echi delle Distanze”, curata ...