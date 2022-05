Probabili formazioni Fiorentina-Roma, trentaseiesima giornata Serie A 2021/2022 (Di giovedì 5 maggio 2022) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Roma, match valido per la trentaseiesima giornata della Serie A 2021/2022. I viola inseguono ancora il sogno di giocare in Europa il prossimo anno, così come i giallorossi che sono nella stessa posizione. Chi vincerà? Si parte alle ore 20:45 di lunedì 9 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici per l’incontro pasquale. QUI Fiorentina – Italiano schiera ancora Cabral in avanti, con lui potrebbe esserci spazio per Ikone con Gonzalez. QUI Roma – Abraham guida l’attacco di Mourinho, con alle spalle Pellegrini e Zaniolo. Le Probabili formazioni Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Ledi, match valido per ladella. I viola inseguono ancora il sogno di giocare in Europa il prossimo anno, così come i giallorossi che sono nella stessa posizione. Chi vincerà? Si parte alle ore 20:45 di lunedì 9 maggio, queste le possibili scelte dei due tecnici per l’incontro pasquale. QUI– Italiano schiera ancora Cabral in avanti, con lui potrebbe esserci spazio per Ikone con Gonzalez. QUI– Abraham guida l’attacco di Mourinho, con alle spalle Pellegrini e Zaniolo. Le(4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, ...

Advertising

infoitsport : Lecce-Pordenone, Serie B: streaming, probabili formazioni, pronostici - infoitsport : Lecce-Pordenone, Serie B: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - zazoomblog : Inter-Empoli: le probabili formazioni dove vederla in tv e streaming - #Inter-Empoli: #probabili #formazioni - infoitsport : Inter-Empoli, probabili formazioni e orari tv - Sport - Calcio - - zazoomblog : Fiorentina-Roma: le probabili formazioni dove vederla in tv e streaming - #Fiorentina-Roma: #probabili -