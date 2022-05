Prende la parola una studentessa dell’Istituto Piersanti Mattarella, il capo dello Stato a Metsola: “È intitolato a mio fratello, che ha ben altri meriti” (Di giovedì 5 maggio 2022) Un sorriso ma anche un velo di comprensibile tristezza e commozione da parte del capo dello Stato, Sergio Mattarella, quando una studentessa del plesso statale ‘Mattarella’ di Castellamare del Golfo gli ha posto una domanda durante l’incontro al Quirinale con le scuole ambasciatrici del Parlamento europeo, insieme alla presidente dell’Assemblea di Strasburgo, Roberta Metsola. “Vorrei rassicurare la presidente Metsola: l’istituto Mattarella – ha sottolineato il presidente della Repubblica- non è intitolato a me, ma a mio fratello, che ha ben altri meriti”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Un sorriso ma anche un velo di comprensibile tristezza e commozione da parte del, Sergio, quando unadel plesso statale ‘’ di Castellamare del Golfo gli ha posto una domanda durante l’incontro al Quirinale con le scuole ambasciatrici del Parlamento europeo, insieme alla presidente dell’Assemblea di Strasburgo, Roberta. “Vorrei rassicurare la presidente: l’istituto– ha sottolineato il presidente della Repubblica- non èa me, ma a mio, che ha ben”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

LvcaBvrzvm2 : L'atmosfera si stava surriscaldando. Prende la parola Riccardi, il mio braccio destro, tentando di sviare la conver… - Balu875651831 : RT @FrancescoExpre1: @ediemilia #paceproibita come concetto prende sempre più forma, la parola Pace é stata rimossa perché nessuno la vuole - babale84 : RT @puntoventi: Il #cancelletto associato ad una parola specifica prende il nome di hashtag?? Diventato importantissimo nel marketing onli… - RickyAbsol : Mai capito l'utilità dei programmi televisivi con 20 ospiti dove ciascuno prende la parola per 3 minuti. Mai capito… - LucianoLavecchi : @andsnz @ominodellaluce Attento che ti si prende in parola -