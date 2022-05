Preghiera della sera 5 Maggio 2022: “Liberami da ogni mia collera” (Di giovedì 5 maggio 2022) “Liberami da ogni mia collera”, è la Preghiera della sera da recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 5 maggio 2022) “damia”, è lada recitare questo Giovedì per meditare sulla giornata appena trascorsa. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che ai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Pontifex_it : Per la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le #Vocazioni, desidero riflettere con voi sull’ampio significato del… - Pontifex_it : In questo mese dedicato alla Vergine Maria, impariamo da Lei che la #preghiera è la migliore arma della vita cristi… - SimoPillon : Dopo 7 anni la Cassazione ha annullato la mia assoluzione. Il processo di appello ricomincia, ma non mollo. Contin… - francescanverbo : VOCAZIONI. 'Per la 59° Giornata Mondiale di Preghiera per le #Vocazioni, desidero riflettere con voi sul significa… - S_soldato_Maria : Sta per iniziare #RosarioSocial #BrigataSanMichele al servizio della Madonna ?????? UNISCITI in preghiera con noi -