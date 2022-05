Pre-qualificazioni Foro Italico | a Passaro e Arnaldi le wild card per il main draw SuperTennis live

(Di giovedì 5 maggio 2022) Sui campi romani è il giorno delle sfide decisive (score) per i posti nei tabelloni principali di singolare e doppio maschile e doppio femminile degli Internazionali BNL d’Italia

Advertising

zazoomblog : Pre-qualificazioni IBI 2022 al Foro Italico: ecco chi ha vinto le prime wild card - #Pre-qualificazioni #Italico:… - WeAreTennisITA : Nel torneo femminile di pre qualificazione invece le wild card per partecipare alle qualificazioni sono state conqu… - infoitsport : Pre-qualificazioni IBI 2022 al Foro Italico, quinta giornata: assegnate le prime wild card - zazoomblog : Pre-qualificazioni Foro Italico: a Nardi Ferrari Alvisi e Brancaccio i pass per le "quali" -… - zazoomblog : Pre-qualificazioni al Foro Italico: la quinta giornata (live ora Nardi-Cecchinato su SuperTennis) - #Pre-qualificaz… -

Di diritto nel main draw Jannik Sinner , Lorenzo Sonego e Fabio Fognini , mentre due wild card verranno svelate al termine del torneo di. Già certi di un invito Lorenzo Musetti e ...Si inizia a fare sul serio agli Internazionali BNL d'Italia . Oltre ai partecipanti delle, che termineranno giovedì 5, il Foro Italico ha iniziato ad accogliere oggi i primi giocatori arrivati nel complesso capitolino per gli allenamenti di preparazione al torneo. ...(latinaoggi.eu) PRE QUALIFICAZIONI ROMA 2022, RISULTATI 3 MAGGIO. G. Fonio b. Gli accoppiamenti delle partite valide per le wild card saranno Fonio-Passaro ed Arnaldi-Forti; i due perdenti entreranno ...Domani sono in programma le semifinali. Si sono giocati oggi al Foro Italico di Roma gli incontri della quinta giornata delle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2022. Luca Nardi e ...