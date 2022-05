(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma – “Viva la Race for the Cure 2022! Un’atmosfera di festa, finalmente senza restrizioni, per l’inaugurazione delal Circo Massimo: tutti giorni dedicati alla salute, allo sport e alla solidarietà con la partecipazione di emozionatissimi ragazzi e ragazze delledi Roma.” “Ne abbiamo coinvolti più di 300 al giorno, da tutti i Municipi della città. Questo sconfinamento che vede la scuola contaminarsi con la città e con le organizzazioni sociali è la cifra del nostro impegno.” “Abbiamo tagliato il nastro della XXIII edizione ma soprattutto abbiamo portato al centro della scena la lotta al tumore al seno, la medicina di genere, la salute delle donne, la cura di sé. Un grazie davvero speciale va all’associazione Susan G. Komen per lo splendido lavoro che ogni anno attraversa la città”. A dichiararlo è l’assessora alla Scuola, Lavoro, ...

RomaDailyNews

Eleonora, moglie Beppe Fiorello/ Sposati da 11 anni, lui: "Le devo molto" Per noi ... Tutto ciò che ho descritto è rappresentato moltonella fiction, con una interpretazione di Beppe ...Questo sarà un monumento a lui e a chi gli ha voluto', afferma il primo cittadino. 'Questa ... Ed abbiamo quindi pensato di dedicarlo al ricordo di Arturoche è sempre nel cuore di tutti ... Pratelli: bene scuole a villaggio 'Race for the Cure' - RomaDailyNews Vincenzo Pratelli, padre di Arturo, non riesce a trattenere le lacrime ... Questo sarà un monumento a lui e a chi gli ha voluto bene”, afferma il primo cittadino. “Questa giornata è stata ...CON IL GRAN FINALE, venerdì 22 aprile a Rimini, e finalmente in presenza dopo che i due anni di pandemia avevano consentito soltanto la conclusione online, è terminata la quarta edizione di YouFinance ...