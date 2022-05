Pnrr, Consulcesi: “Per futuro digital health ideale formazione nel Metaverso” (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “La cultura digitale è la chiave per la piena adozione delle tecnologie del settore sanitario”. E’ il messaggio di Andrea Tortorella, amministratore delegato di Consulcesi, azienda di formazione del personale medico-sanitario, a margine dell’audizione alla Commissione Affari costituzionali sul tema della realtà virtuale, aumentata e intelligenza artificiale alla quale ha partecipato queste mattina. Le nuove tecnologie rivoluzioneranno anche la formazione medica, secondo Tortorella. Il Metaverso – sostiene – è il luogo ideale dove vivere esperienze educative: dal team building al medicale, il nuovo universo virtuale ha il vantaggio di aiutare a ricreare laboratori, sale operatorie, simulazioni realistiche utili all’apprendimento e all’aggiornamento continuo delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – “La culturae è la chiave per la piena adozione delle tecnologie del settore sanitario”. E’ il messaggio di Andrea Tortorella, amministratore delegato di, azienda didel personale medico-sanitario, a margine dell’audizione alla Commissione Affari costituzionali sul tema della realtà virtuale, aumentata e intelligenza artificiale alla quale ha partecipato queste mattina. Le nuove tecnologie rivoluzioneranno anche lamedica, secondo Tortorella. Il– sostiene – è il luogodove vivere esperienze educative: dal team building al medicale, il nuovo universo virtuale ha il vantaggio di aiutare a ricreare laboratori, sale operatorie, simulazioni realistiche utili all’apprendimento e all’aggiornamento continuo delle ...

