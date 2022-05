Playoff Serie C | ecco gli accoppiamenti del primo turno fase nazionale

(Di giovedì 5 maggio 2022) Oggi 5 maggio 2022 si è svolto il sorteggio per ladeidiC 2022. Dopo i risultati delle partite del secondodellaa gironi, a passare allasono...

Advertising

GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - DiMarzio : #SerieC, tutti gli accoppiamenti e le date per la Fase Nazionale dei #playoff di @LegaProOfficial - DiMarzio : Tutti i risultati dei #playoff di #SerieC. Vanno avanti #JuveU23 e #Foggia - WiAnselmo : RT @Mediagol: Triestina, Gomez: “Playoff lunghi, recuperiamo le energie. Abbiamo un problema…” - Mediagol : Triestina, Gomez: “Playoff lunghi, recuperiamo le energie. Abbiamo un problema…” -

Alessandria - Vicenza è una partita della trentottesima giornata diB e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming. ...con un Parma già fuori daiASCOLI " TERNANA - venerdì ore 20:30 Diciassette anni è il lasso di tempo trascorso dall'ultima volta che l' Ascoli ha disputato idiB. Un'attesa praticamente infinita, terminata ...Vittoria per la Juve Under23 contro la Pro Vercelli nei Playoff di Serie C: il percorso dei bianconeri continua. (Juvenews.eu) Prima volta alla fase nazionale playoff. vedi letture. Corsara sul campo ...Parte la prima fase nazionale nei playoff di Lega Pro, dove entrano in gioco anche le terze: tutti gli accoppiamenti dopo il sorteggio ...