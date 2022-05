PLAYOFF SERIE C, ALLE 11.00 IL SORTEGGIO DELLA FASE NAZIONALE. IL PALERMO… (Di giovedì 5 maggio 2022) ALLE ore 11.00 verrà effettuato il SORTEGGIO per decretare gli accoppiamenti del primo turno NAZIONALE dei PLAYOFF di SERIE C Leggi su mediagol (Di giovedì 5 maggio 2022)ore 11.00 verrà effettuato ilper decretare gli accoppiamenti del primo turnodeidi

Advertising

GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - DiMarzio : Tutti i risultati dei #playoff di #SerieC. Vanno avanti #JuveU23 e #Foggia - ascolicalciofc : Dopo 17 anni il Picchio torna a giocarsi i playoff per la Serie A! Grazie Mister, grazie ragazzi! ????… - ILOVEPACALCIO : Playoff Serie C, Pescara-Gubbio 2-2: gli highlights del match (VIDEO) - Ilovepalermocalcio - WiAnselmo : RT @Mediagol: PLAYOFF SERIE C, ALLE 11.00 IL SORTEGGIO DELLA FASE NAZIONALE. IL PALERMO… -