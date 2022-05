Piero Angela | ‘Il futuro è un’opportunità’; il fondatore del Cicap interverrà al Festival 2022

(Di giovedì 5 maggio 2022) (Adnkronos) – E’ dedicato a ‘La scienza del mondo che verrà’ ilFest targato, in programma a Padova dal 3 al 5 giugno prossimi. Ildella Scienza e della Curiosità, appena presentato nel capoluogo veneto, si svolge in collaborazione con l’Università, il Comune e la Provincia di Padova, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Accanto agli oltre 120 incontri, ospitati nelle prestigiose location del, sono previste anche diverse attività e laboratori rivolti alle famiglie e ai ragazzi, con workshop di approfondimento per insegnanti, appassionati e prestigiatori, visite guidate nei luoghi scientifici della città, incontri nelle piazze e nei cortili, interviste volanti in strada su un divano a rotelle, dimostrazioni di illusionismo, intrattenimento comico e ...

E' dedicato a 'La scienza del mondo che verrà' il Cicap Fest targato 2022, in programma a Padova dal 3 al 5 giugno prossimi. Il Festival della Scienza e della Curiosità, appena presentato nel capoluog ...Sabato 7 in onda su Rai 1 la puntata di Ulisse girata a Porto Selvaggio: il legame con il Salento del divulgatore e la passione per il pasticciotto sullo ...