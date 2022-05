“Piazzapulita” | le anticipazioni di stasera | intervista a Vera Politkovskaja

Leggi su tvzap

(Di giovedì 5 maggio 2022) Questa sera, giovedì 5 maggio 2022, andrà in onda la trentunesima puntata di ““, programma condotto da Corrado Formigli su La7. Si tratta di un appuntamento molto atteso dai telespettatori italiani: nella puntata in onda, infatti, sarà proposta l’, figlia della giornalista russa uccisa a Mosca nel 2006. In questo articolo vi sveliamo tutte le altredella puntata di5 maggio 2022 di “”. (Continua dopo la foto…) Tutte le notizie su “” “” è un programma televisivo di attualità e approfondimento condotto da Corrado Formigli. Il programma va in onda in prima serata su LA7 dal 15 settembre 2011. Il giorno di messa in ...