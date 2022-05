Piazzapulita | anticipazioni 5 maggio 2022

(Di giovedì 5 maggio 2022) Nuova puntata diin onda stasera, 5, su La7. Il programma di approfondimento di Corrado Formigli si occuperà ancora di svariate tematiche, principalmente a sfondo politico, ma non solo. Tra gli argomenti trattati stasera: dove si fermerà Putin? Quanto a lungo riuscirà a resistere l’Ucraina a un assalto che si fa sempre più intenso? È giusto continuare a inviare armi? In puntata anche un’intervista esclusiva a Vera Politkovskaja, figlia di Anna Politkovskaja, la giornalista russa di Novaya Gazeta uccisa a Mosca nel 2006 e nuovi reportage dall’Ucraina di Luciana Coluccello e Gabriele Micalizzi.: ospiti 5Tra gli ospiti annunciati della puntata, troviamo: il giornalista e scrittore Roberto Saviano; il sociologo e direttore del Levada Center dei sondaggi in ...

Advertising

tvblogit : Piazzapulita, anticipazioni puntata 5 maggio 2022, ospiti: intervista a Vera Politkovskaja - sabribri1977 : RT @LittleIron71: Anticipazioni dalla prossima puntata di #PiazzaPulita ?? Fidatevi dei professionisti dell'informazione. - SorryNs : RT @LittleIron71: Anticipazioni dalla prossima puntata di #PiazzaPulita ?? Fidatevi dei professionisti dell'informazione. - Esterin62237731 : RT @LittleIron71: Anticipazioni dalla prossima puntata di #PiazzaPulita ?? Fidatevi dei professionisti dell'informazione. - Maximinelli : RT @LittleIron71: Anticipazioni dalla prossima puntata di #PiazzaPulita ?? Fidatevi dei professionisti dell'informazione. -

...aha attaccato Joe Biden . L'intervento nel programma di La7, in onda in prima serata dalle ore 21:15, dunque si preannuncia imperdibile, oltre che infuocato. Non è l'Arena...... in onda dalle 21.20 su Rai 1 Dritto e Rovescio (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Big Show di Enrico Papi , in onda dalle 21.20 su Canale 5(talk show, ...Ad esempio, attribuisce le responsabilità del conflitto alla Nato e ha fatto discutere quando a Piazzapulita ha attaccato Joe Biden ... e quindi sulla guerra tra Russia e Ucraina, le anticipazioni di ...Anticipazioni e ospiti di Massimo Giletti nella puntata ... grazie ai contributi degli ospiti in studio e in collegamento, Michele Santoro (visto a Piazzapulita), il leader della Lega Matteo Salvini e ...