Piano Promozione della Lettura nelle scuole, il percorso formativo per i docenti sarà avviato da settembre (Di giovedì 5 maggio 2022) Con nota del 3 maggio il Ministero comunica che a seguito dei problemi di natura tecnica riscontrati durante la prima data prevista, il 29 aprile, per l'avvio del percorso formativo sul tema della Promozione della Lettura a scuola e della valorizzazione delle biblioteche scolastiche, il percorso formativo sarà avviato da settembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 maggio 2022) Con nota del 3 maggio il Ministero comunica che a seguito dei problemi di natura tecnica riscontrati durante la prima data prevista, il 29 aprile, per l'avvio delsul temaa scuola evalorizzazione delle biblioteche scolastiche, ilda. L'articolo .

