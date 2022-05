Piano Condor, italiani desaparecidos: a giudizio ex comandante della Marina uruguaiana già condannato all’ergastolo (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel luglio dell’anno scorso la Cassazione aveva confermato 14 ergastoli a ex ufficiali e 007 sudamericani per gli omicidi di italiani desaparecidos. Tra loro anche Jorge Nestor Troccoli, ex comandante della Marina uruguaiana, mandato a processo dal giudice per l’udienza preliminare di Roma con l’accusa di aver sequestrato e ucciso tra il 1976 e il 1977 in Uruguay, in attuazione del Piano Condor attivo fino al 1997, la strategia messa in atto dalle giunte militari del Sudamerica per reprimere ogni forma di opposizione politica. A Troccoli viene contestato l’omicidio aggravato dalla premeditazione. Il pubblico ministero Erminio Amelio gli contesta l’omicidio della cittadina italiana Raffaella Giuliana Filippazzi, del marito Augustin ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel luglio dell’anno scorso la Cassazione aveva confermato 14 ergastoli a ex ufficiali e 007 sudamericani per gli omicidi di. Tra loro anche Jorge Nestor Troccoli, ex, mandato a processo dal giudice per l’udienza preliminare di Roma con l’accusa di aver sequestrato e ucciso tra il 1976 e il 1977 in Uruguay, in attuazione delattivo fino al 1997, la strategia messa in atto dalle giunte militari del Sudamerica per reprimere ogni forma di opposizione politica. A Troccoli viene contestato l’omicidio aggravato dalla premeditazione. Il pubblico ministero Erminio Amelio gli contesta l’omicidiocittadina italiana Raffaella Giuliana Filippazzi, del marito Augustin ...

