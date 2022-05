Philips Momentum 3000, un monitor da gaming economico e Full HD: tuo a meno di 200 euro (Di giovedì 5 maggio 2022) Fra i tanti monitor da gaming in circolazione, il modello di casa Philips Momentum 3000 27M1N3200VS, schermo da 27 pollici dal prezzo non eccessivo, è senza dubbio un interessante compromesso per chi è alla ricerca di un prodotto Full HD senza dover spendere un patrimonio. monitor gaming Philips Momentum 3000, 3/5/2022 – Computermagazine.itIl suo costo è infatti di meno di 200 euro, precisamente 199.99, di conseguenza potrebbe essere abbordabile da quasi tutte le tasche, soprattutto da chi non ha da investire grosse cifre. La risoluzione non è di quelle altissime, in quanto non supporta il 4K, limitandosi comunque ad un buon vecchio Full HD, quindi ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Fra i tantidain circolazione, il modello di casa27M1N3200VS, schermo da 27 pollici dal prezzo non eccessivo, è senza dubbio un interessante compromesso per chi è alla ricerca di un prodottoHD senza dover spendere un patrimonio., 3/5/2022 – Computermagazine.itIl suo costo è infatti didi 200, precisamente 199.99, di conseguenza potrebbe essere abbordabile da quasi tutte le tasche, soprattutto da chi non ha da investire grosse cifre. La risoluzione non è di quelle altissime, in quanto non supporta il 4K, limitandosi comunque ad un buon vecchioHD, quindi ...

zazoomblog : Philips Momentum 3000 un monitor da gaming economico e Full HD: tuo a meno di 200 euro - #Philips #Momentum… - offertediprodo1 : Philips Momentum Gaming Monitor 24M1N3200ZA, Pannello IPS da 165 Hz, 1ms, Regolabile in Altezza, Nero precedente 23… - fainformazione : Philips delizia i professionisti dell’immagine col suo monitor OLED 4K da 27” Prosegue il varo di monitor premium… - fainfoscienza : Philips delizia i professionisti dell’immagine col suo monitor OLED 4K da 27” Prosegue il varo di monitor premium… - David_c05 : Philips Momentum 3000: un monitor economico ottimo per il gaming in FHD -