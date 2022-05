Petrolio in rialzo, gli Usa pensano già a riacquistare barili per le riserve (Di giovedì 5 maggio 2022) L’Opec+ ancora una volta ha confermato i piani di produzione. Intanto sul mercato si affaccia un nuovo elemento di tensione: dopo le vendite record Washington punterebbe a ricostituire le scorte strategiche fin dall’autunno Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 5 maggio 2022) L’Opec+ ancora una volta ha confermato i piani di produzione. Intanto sul mercato si affaccia un nuovo elemento di tensione: dopo le vendite record Washington punterebbe a ricostituire le scorte strategiche fin dall’autunno

