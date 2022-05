Peste suina | primo caso accertato a Roma

(Di giovedì 5 maggio 2022) Laè arrivata a. Secondo quanto confermato dal commissario per l’emergenza Angelo Ferrari, la malattia virale che colpisce maiali e cinghiali è stata riscontrata anche nella capitale. Intervenuto all’Ansa il commissario Ferrari ha confermato le indiscrezioni: “Sì, c’è un. La zona dovrebbe essere quella del parco dell’Insugherata. Stiamo effettuando i controlli necessari“. Questo, quindi, sarebbe ilconfermato al di fuori dell’area colpita che va dalla Liguria al Piemonte estendendosi fino alle porte della Lombardia. Che cos’è laLaafricana o PSA è una malattia autoimmune che colpisce suini e cinghiali ed è altamente contagiosa nel regno animale. Per ...

Agenzia_Ansa : Un caso di peste suina africana (Psa), malattia virale che colpisce maiali e cinghiali, è stato rilevato a Roma. Lo… - Corriere : Peste suina a Roma: primo caso nel parco dell’Insugherata - rtl1025 : ?? Un caso di #peste suina africana (#Psa) è stato rilevato a Roma. Lo rende noto, il commissario straordinario per… - Nanoalto : Peste suina a #Roma: rischio diffusione tra i #cinghiali nella Capitale - marcocalonzi : #Roma, un caso di peste suina: primo fuori area colpita -

'Necessaria la loro riduzione numerica attraverso le attività ...Un caso diafricana (Psa) è stato rilevato a Roma. Lo rende noto, il commissario straordinario per l'emergenza, Angelo Ferrari. 'Sì, c'è un caso - dice contattato telefonicamente dall'Ansa - la zona ...uovo caso di peste suina, ma stavolta non siamo né in Piemonte né in Liguria. Il parco si trova nella zona di Roma Nord vicino alla Tomba di Nerone, si tratta di una riserva naturale protetta nel comu ...