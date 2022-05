Peste suina | la malattia arriva anche in Italia E’ allarme sicurezza

Advertising

Agenzia_Ansa : Un caso di peste suina africana (Psa), malattia virale che colpisce maiali e cinghiali, è stato rilevato a Roma. Lo… - rtl1025 : ?? Un caso di #peste suina africana (#Psa) è stato rilevato a Roma. Lo rende noto, il commissario straordinario per… - fanpage : Un caso di peste suina a Roma: rischio diffusione tra i cinghiali della Capitale - Affaritaliani : Cinghiali, gli agronomi smorzano i toni su peste suina - OvileItalia : RT @fattoquotidiano: Peste suina, segnalato il primo caso a Roma in un cinghiale: la Regione attiva la task force -

"Nella serata del 4 maggio 2022, in seguito al ritrovamento di un esemplare di cinghiale morto a causa della, si è riunita, in raccordo con il Commissario straordinario nazionale allaafricana Angelo Ferrari, la task force della Regione Lazio . La Regione - dichiara in una nota del 5 ...Coldiretti: "Contenere la popolazione dei cinghiali" Primo caso dia Roma. Ad accendere i riflettori sulla situazione è Coldiretti, con le parole del presidente Ettore Prandini.. "Serve responsabilità delle Istituzioni per un intervento immediato al ...Un caso di peste suina africana è stato rilevato a Roma. La Psa è una malattia virale che colpisce maiali e cinghiali, e non è trasmissibile all’uomo. Quello rintracciato nella capitale risulta essere ...La peste suina è arrivata a Roma. Intervenuto all’Ansa il commissario Ferrari ha confermato le indiscrezioni: “Sì, c’è un caso. Che cos’è la peste suina. La peste suina africana o PSA è una malattia ...