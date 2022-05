Perché si è ritirato Lorenzo Musetti a Madrid? “Mi sono fatto male nel riscaldamento”. Dubbi su Roma (Di giovedì 5 maggio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 20.40: Lorenzo Musetti ha dichiarato che si è infortunato durante il riscaldamento e che domani si dovrà sottoporre a degli accertamenti. Sulla sua partecipazione agli Internazionali d’Italia non si è voluto esprimere, ma permangono dei Dubbi. Lorenzo Musetti: “Mi sono fatto male nel riscaldamento. Giocherò a Roma? Domani gli esami” E’ finita anzitempo il match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di Madrid (Spagna) tra il tedesco (n.3 del mondo) Alexander Zverev e Lorenzo Musetti. Il toscano ha deciso di ritirarsi, sotto nello score 6-3 1-0, dopo essersi reso conto di non essere in grado di continuare a opporsi a uno ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) AGGIORNAMENTO ORE 20.40:ha dichiarato che si è infortunato durante ile che domani si dovrà sottoporre a degli accertamenti. Sulla sua partecipazione agli Internazionali d’Italia non si è voluto esprimere, ma permangono dei: “Minel. Giocherò a? Domani gli esami” E’ finita anzitempo il match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di(Spagna) tra il tedesco (n.3 del mondo) Alexander Zverev e. Il toscano ha deciso di ritirarsi, sotto nello score 6-3 1-0, dopo essersi reso conto di non essere in grado di continuare a opporsi a uno ...

