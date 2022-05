Perché il patriarca Kirill potrebbe avere sanzioni come gli oligarchi

Advertising

maxeffe74 : #Bergoglio è coerente, prima la #NATO ora #Kirill: 'Siamo pastori dello stesso popolo di Dio. Ecco perché dobbiamo… - mariocavallaro : Capisco bene il risentimento di Kirill I Patriarca di tutte le Russie perché lo sbrigativo Papa Francesco lo ha chi… - paolomossetti : - ha fatto imbestialire Kiril dicendogli «Il Patriarca non può trasformarsi nel chierichetto di Putin» - ha fatto… - gisellaruccia : @umanesimo Il patriarcato di Mosca si è incazzato abbestia col Papa perché nella conversazione con Kirill gli ha de… - carlinohugo : RT @Bri_Fitz_: Più che la difesa di Cirillo il patriarca, mi fa sorridere persino il buco del culo, si, hai letto bene, persino il buco del… -

la Repubblica

... durante le celebrazioni della Domenica del perdono nella cattedrale di Mosca, ilKirill ... "La guerra è in corsola gente non vuole le parate gay nel Donbass.'È deplorevole che un mese e mezzo dopo il colloquio con ilKirill, papa Francesco abbia ... comitato dei rappresentanti permanenti, non è stata ancora adottatanon è stato raggiunto l'... Il patriarca oligarca: perché Kirill rischia di essere sanzionato dall'Unione europea