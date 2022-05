Perché il papà di Manuel “odia” Lulù? Il retroscena dietro la relazione (Di giovedì 5 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In tanti si chiedono come mai Franco Bortuzzo si sia messo in mezzo alla storia d’amore tra il figlio Manuel e Lulù Selassié. Proviamo a capire che cosa c’è dietro questo suo comportamento e Perché ha agito così. La fine della relazione tra il nuotatore e la principessa etiope continua ad essere il tema principali Leggi su youmovies (Di giovedì 5 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. In tanti si chiedono come mai Franco Bortuzzo si sia messo in mezzo alla storia d’amore tra il figlioSelassié. Proviamo a capire che cosa c’èquesto suo comportamento eha agito così. La fine dellatra il nuotatore e la principessa etiope continua ad essere il tema principali

Advertising

stebellentani : Fortuna che c’è il Papa, perché letteralmente a chiunque altro chieda la Pace gli danno dell’amico e servo di Putin - NicolaPorro : 'Ci mancava il doppio #cognome'. Al nostro Massimo Max Del Papa Mazzolini Truzzi Merlotti (??) la sentenza non è pia… - JonRooster011 : RT @CremaschiG: Come era ovvio le parole del #Papa sull’ABBAIARE DELLA #NATO sono state silenziate e ignorate da #Draghi #PD #guerrafondai… - MazzaStefano1 : RT @CremaschiG: Come era ovvio le parole del #Papa sull’ABBAIARE DELLA #NATO sono state silenziate e ignorate da #Draghi #PD #guerrafondai… - Jpolemica666 : RT @CremaschiG: Come era ovvio le parole del #Papa sull’ABBAIARE DELLA #NATO sono state silenziate e ignorate da #Draghi #PD #guerrafondai… -