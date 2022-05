"Per i nuovi tipi di reato servono gli psichiatri Covid e guerra hanno amplificato il disagio mentale" (Di giovedì 5 maggio 2022) La nota specialista: "Oggi siamo di fronte a nuove forme di disagio e nuove tipologie di reato. E' giusto fare una battaglia culturale sul tema" Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 5 maggio 2022) La nota specialista: "Oggi siamo di fronte a nuove forme die nuove tipologie di. E' giusto fare una battaglia culturale sul tema" Segui su affaritaliani.it

Advertising

Mov5Stelle : Ci sono partiti in Italia che dicono di essere per la pace, ma non perderebbero occasione per investire in nuovi ar… - ItalyMFA : ???????? Min. @luigidimaio incontra Presidente di Indian Space Research Organisation. Al lavoro per intensificare la co… - robersperanza : Oggi è la Giornata Internazionale dell'Ostetrica, una delle professioni più belle e importanti del SSN. Dobbiamo co… - Johnilselvaggio : RT @FmMosca: Il ritorno di #Trump è la carota appesa davanti al l’asino e gli asini siamo noi. PUNTO Per ora il vaccino killer non è stato… - DeodatoRibeira : RT @FmMosca: Il ritorno di #Trump è la carota appesa davanti al l’asino e gli asini siamo noi. PUNTO Per ora il vaccino killer non è stato… -