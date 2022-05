Pellissier | “Scudetto? Se il Milan passa a Verona ha buone possibilità”

(Di giovedì 5 maggio 2022) “Chi vince lo? È una bella lotta, ma io propendo per il. Ilperò non ha partite facili. Anzi, ce l’ha molto difficili, soprattutto sarà veramente dura quella di domenica a. Ma se, hadi portare a casa lo“. Lo ha detto Sergio, ex attaccante del Chievoe attuale presidente-giocatore della Clivense, ospite della puntata di Fantacalcio Serie A disponibile da venerdì su TimVision. Anche Bernardo Corradi, allenatore della Nazionale Under 17, punta sulla vittoria del, mentre Luigi di Biagio propende per l’Inter. RITORNO IN CAMPO –dopo l’addio al calcio ha fondato la nuova società Fc Clivense, un ...

