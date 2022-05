Pedopornografia | +50% arrestati nei primi tre mesi del 2022 I dati della polizia

(Di giovedì 5 maggio 2022) Cresce del 50% rispetto al 2021 il numero deglinell’ambito di indagini sulla. Questi iforniti dallapostale in occasioneGiornata nazionale contro la pedofilia. “Quanto accaduto negli ultimi due anni per l’emergenza pandemica, ha accelerato i processi di avvicinamento tra bambini e internet“. Lo ha dichiarato Ivano Gabrielli, direttorePostale e delle Comunicazioni. Gabrielli ha poi continuato: “Ciò ha intensificato il rapporto di reciproca attrazione che già esisteva tra adolescenza e servizi di rete sociale online ed ha influenzato le abitudini quotidiane di ognuno di noi, imponendo una relazione sempre più stretta con il mondo virtuale, mostrando però altrettanto velocemente il suo lato oscuro“ Nel 2021 ...

