Pedopornografia, +47% di reati nel 2021. Il rapporto della Postale: “531 i minori adescati in rete, la maggioranza ha meno di 13 anni” (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel 2021 sono stati 5.316 i casi di Pedopornografia trattati dalla Polizia Postale, in crescita del 47% rispetto all’anno precedente (3.243). È uno dei tanti dati forniti dal dossier “L’abuso sessuale online in danno dei minori“, a cura del Centro Nazionale per il contrasto alla Pedopornografia online (C.N.C.P.O) del Servizio di Polizia Postale e delle comunicazioni di Roma – con la collaborazione di Save the Children – pubblicato in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia. Adescamento online – La pandemia ha determinato uncambiamento nelle abitudini delle persone, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di Internet, che ha permesso di mantenersi in contatto con il prossimo. Tuttavia, l’uso massiccio del computer ha coinvolto anche la devianza online, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Nelsono stati 5.316 i casi ditrattati dalla Polizia, in crescita del 47% rispetto all’anno precedente (3.243). È uno dei tanti dati forniti dal dossier “L’abuso sessuale online in danno dei“, a cura del Centro Nazionale per il contrasto allaonline (C.N.C.P.O) del Servizio di Poliziae delle comunicazioni di Roma – con la collaborazione di Save the Children – pubblicato in occasioneGiornata nazionale contro la pedofilia. Adescamento online – La pandemia ha determinato uncambiamento nelle abitudini delle persone, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo di Internet, che ha permesso di mantenersi in contatto con il prossimo. Tuttavia, l’uso massiccio del computer ha coinvolto anche la devianza online, ...

fattoquotidiano : Pedopornografia, +47% di reati nel 2021. Il rapporto della Postale: “531 i minori adescati in rete, la maggioranza… - USB_Basilicata : #Pedopornografia | Nel 2021 registrati 5.316 casi (+47%), i consigli della Polizia Postale [L’INTERVISTA]… - tusciaweb : “Nel 2021 nel Lazio +47% di bambini coinvolti in casi di pedopornografia e adescamento” Roma - 'Incrementi - Etrurianews : In crescita gli adescamenti 'in rete' e gli abusi sessuali perpetrati da persone di fiducia ROMA - Gli Incrementi… - infoitinterno : Pedopornografia, in 2021 casi cresciuti del 47%: 10-13 anni età più a rischio -