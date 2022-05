Pecoraro | “San Matteo ha scelto Salerno come la sua sede nel tempo”

(Di giovedì 5 maggio 2022) di Monica De Santis Se non ci saranno altri ostacoli e se da parte dell’amministrazione comunale arriverà il via libera, la processione di San?, il prossimo 21 settembre, tornerà ad animare le vie del centro città,tradizione vuole.?Dopo Monsignor Bellandi, ora lo conferma anche il parroco della Cattedrale Don?Michele, che parlando delle celebrazioni in onore del Santo Patrono di, ha parlato anche della festa del 21 settembre… “Credo comunque, – ha detto Don?michele – che non dobbiamo tornare a fare le stesse cosele si facevano prima, ma dobbiamo riscoprire la fede e l’amore. Voglio ricordare a tutti che la processione di Sanper essere fatta ha bisogno di fede, ma la fede non ha bisogno di nessuna processione per essere vera. Quindi quest’anno ...

