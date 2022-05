Pd | Vaccari | ' oltre il 10% in più di tesserati nel 2021'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag (Adnkronos) - "Il Partito democratico nelha avuto un incremento molto significativo di iscritti. Oggi che finalmente abbiamo i dati quasi completi, si può affermare che l'incremento percentuale nello scorso anno rispetto al 2020 è in doppia cifra". Lo ha detto il responsabile Organizzazione del Partito democratico Stefanoa Radio Immagina, la web radio del Pd. "Insomma,il 10 per cento in più di. Una bella soddisfazione e una sfida a fare ancora meglio in questo 2022 con la campagna di adesioni appena avviata, quella per capirci che dice 'Il Pd è casa tua. Rendila più aperta, accogliente, solida'", ha spiegato