Advertising

Gazzetta_it : Paura a Francoforte: scontri tra ultrà di Eintracht e West Ham: due feriti e 30 arresti -

La Gazzetta dello Sport

altissima la tensione aa poche ore dal fischio d'inizio della sfida tra Eintracht e West Ham (semifinale di ritorno di Europa League). Dopo i danni provocati ieri sera dalle frange più violente della tifoseria ...Tutte le principali piazze, da Parigi apassando per Piazza Affari, hanno aperto gli ... Insomma, se una recessione nel 2023 è data quasi per scontata dagli analisti la veraè quella ... Paura a Francoforte: scontri tra ultrà di Eintracht e West Ham: due feriti e 30 arresti E’ la paura del rialzo dei tassi che oggi ha congelato le aspettative ... Londra ha ceduto lo 0,90% e Francoforte ha segnato -0,49%. Sul mercato dei titoli di stato il rendimento dei nostri decennali ...Vendite anche a Parigi (-1,66%) e Francoforte (-1,13%), mentre Londra era chiusa per festività. A New York gli indici viaggiavano a due velocità, con il Dow Jones in calo dello 0,41% e il Nasdaq sopra ...