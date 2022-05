Parigi, colpo alla gioielleria Chanel a due passi da Place Vendôme (Di giovedì 5 maggio 2022) È caccia all’uomo a Parigi dopo un rapina a mano armata in pieno giorno e in mezzo alla folla nella gioielleria Chanel della centralissima rue de la Paix, a due passi da Place Vendôme. Ma si dubita che si tratti di professionisti, sebbene armati di fucili AK-47 Kalashnikov e armi automatiche. Giovedì 5 maggio, attorno alle 14:30, almeno 4 persone armate, il volto coperto da caschi scuri, hanno razziato il locale e sono fuggite in sella a due motociclette. Secondo il quotidiano Le Parisien il bottino ammonterebbe a 2 o 3 milioni di euro. La polizia ha sigillato l’intera area e la prefettura di Parigi ha raccomandato ai cittadini di evitare di recarsi in zona, anche attraverso messaggi sui social. Braquage sous AK47 chez Chanel…. ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 5 maggio 2022) È caccia all’uomo adopo un rapina a mano armata in pieno giorno e in mezzofolla nelladella centralissima rue de la Paix, a dueda. Ma si dubita che si tratti di professionisti, sebbene armati di fucili AK-47 Kalashnikov e armi automatiche. Giovedì 5 maggio, attorno alle 14:30, almeno 4 persone armate, il volto coperto da caschi scuri, hanno razziato il locale e sono fuggite in sella a due motociclette. Secondo il quotidiano Le Parisien il bottino ammonterebbe a 2 o 3 milioni di euro. La polizia ha sigillato l’intera area e la prefettura diha raccomandato ai cittadini di evitare di recarsi in zona, anche attraverso messaggi sui social. Braquage sous AK47 chez…. ...

