Papa Francesco in carrozzina | come sta il Pontefice | il Vaticano chiarisce sulle sue condizioni

(Di giovedì 5 maggio 2022) ..., che ha esordito parlando in spagnolo, ha immediatamente detto di non voler leggere il discorso preparato di 'nove cartelle': 'Che faccio - ha detto scherzando - , lo leggo e voi dormite? ...

Impagliazzo: dal Papa grande coraggio, sono a Mosca i destini della guerra - Il Papa critica la Nato 'Abbaia contro Mosca', e vuole vedere Putin - Ville, yacht e orologi di lusso: i segreti del patriarca Kirill e l'attacco a papa Francesco - Forse l'abbaiare della Nato alle porte della Russia ha indotto il capo del Cremlino a reagire male e a scatenare un conflitto

Le foto diin carrozzina stanno già facendo il giro del mondo. I problemi al ginocchio continuano a tormentare il Pontefice, che oggi si è fatto accompagnare in carrozzina da Sandro Mariotti, il ...Nell'intervista al Corriere della Sera , al di là delle risposte che hanno trovato maggiore eco nei titoli del giorno dopo,mette in evidenza due aspetti per la costruzione della pace in Ucraina: concentrare l'azione verso Mosca e rafforzare l'impegno dal basso. Ciascuno, cioè, è chiamato a fare la propria ...Sui social, Madonna – scomunicata tre volte – ha chiesto a Papa Francesco un incontro ufficiale per parlare di cose importanti ...Spinto su una carrozzina. Così si è presentato Papa Francesco, all’Assemblea plenaria dell’Unione Internazionale delle Superiori Generali ricevute in Vaticano. Ma quali sono le reali condizioni del ...