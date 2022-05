Pallanuoto Serie A2 femminile | Napoli cala la nona sinfonia contro Cosenza

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Un successo sofferto ma importante in chiave classifica per laNuoto di coach Barbara Damiani che vince per 9-7 sullaal termine di una vera e propria battaglia. Perè lavittoria stagionale. Al Pala Trincone le azzurre hanno affrontato la terza forza del girone che ora hanno staccato di dieci lunghezze in graduatoria. Le flegree sono partite bene nel primo tempo e, poi, hanno gestito negli altri due quarti riuscendo a tener testa nell’ultimo parziale allebresi.con il successo di oggi è l’attacco più prolifico del girone con 125 reti realizzate finora. Una gara dove ha brillato il gruppo e dove le azzurre hanno saputo soffrire nell’ultimo tempo, chiaro segnale di una ...