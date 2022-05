Palermo-Triestina, playoff al Barbera: ufficiale l’orario del match di ritorno (Di giovedì 5 maggio 2022) La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle gare di andata e rutorno del primo turno Nazionale dei playoff promozione di Serie C Leggi su mediagol (Di giovedì 5 maggio 2022) La Lega Pro ha ufficializzato gli orari delle gare di andata e rutorno del primo turno Nazionale deipromozione di Serie C

Advertising

GiovaAlbanese : Sarà #JuveRenate nel primo turno dei playoff nazionali di #SerieC: la #Juventus #Under23 giocherà in casa (ad Aless… - WiAnselmo : RT @Mediagol: Palermo-Triestina, playoff al Barbera: ufficiale l’orario del match di ritorno - Mediagol : Palermo-Triestina, playoff al Barbera: ufficiale l’orario del match di ritorno - TgrRaiSicilia : Nel #tg delle 19.35: FIAMME A ERICE I PROCURATORI GENERALI DI 46 PAESI A PALERMO CONCLUSE LE AUDIZIONI DELLA CO… - CalcioTime_it : Il Palermo tornerà in campo questa domenica contro la Triestina di Bucchi, in palio un posto per i quarti.… -