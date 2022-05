Paganese, ecco l’arbitro per la Fidelis Andria: precedente negativo in stagione (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – Mancano due giorni alla sfida di andata dei Play-Out del girone C di serie C. Protagoniste Paganese e Fidelis Andria, che si giocheranno la permanenza in categoria nel doppio confronto. Il match di andata, in programma sabato 7 maggio alle ore 17:30, è stato intanto affidato a Daniele Rutella della sezione di Enna. Il fischietto siciliano ha già diretto gli azzurrostellati in questa stagione, in occasione del derby perso per 3 a 0 ad Avellino dall’allora formazione di Gianluca Grassadonia, decisive le marcature di Di Gaudio, Tito e Galgliano. Gli assistenti, invece, saranno Roberto Fraggetta della sezione di Catania e Stefano Camilli della sezione di Foligno. Il quarto ufficiale sarà Enrico Maggio della sezione di Lodi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPagani (Sa) – Mancano due giorni alla sfida di andata dei Play-Out del girone C di serie C. Protagoniste, che si giocheranno la permanenza in categoria nel doppio confronto. Il match di andata, in programma sabato 7 maggio alle ore 17:30, è stato intanto affidato a Daniele Rutella della sezione di Enna. Il fischietto siciliano ha già diretto gli azzurrostellati in questa, in occasione del derby perso per 3 a 0 ad Avellino dall’allora formazione di Gianluca Grassadonia, decisive le marcature di Di Gaudio, Tito e Galgliano. Gli assistenti, invece, saranno Roberto Fraggetta della sezione di Catania e Stefano Camilli della sezione di Foligno. Il quarto ufficiale sarà Enrico Maggio della sezione di Lodi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

