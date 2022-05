Padova, spia la ex e brucia le auto degli amici: arrestato (Di giovedì 5 maggio 2022) commenta Atti persecutori, danneggiamento e violenza privata: sono alcuni dei reati per i quali i carabinieri di Selvazzano, nel Padovano, hanno arrestato un uomo. Tra gli atti compiuti dallo stalker ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 maggio 2022) commenta Atti persecutori, danneggiamento e violenza privata: sono alcuni dei reati per i quali i carabinieri di Selvazzano, nelno, hannoun uomo. Tra gli atti compiuti dallo stalker ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Padova, spia la ex e brucia le auto degli amici: arrestato #selvazzano #venezia #padovano - Roliv58 : RT @MediasetTgcom24: Padova, spia la ex e brucia le auto degli amici: arrestato #selvazzano #venezia #padovano - MediasetTgcom24 : Padova, spia la ex e brucia le auto degli amici: arrestato #selvazzano #venezia #padovano - MediasetTgcom24 : Padova, spia la ex e brucia le auto degli amici: arrestato #selvazzano #venezia #padovano -