Padova | dipendente dice di essere incinta e viene assunta a tempo indeterminato

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ester Beda 28 anni dopo un contratto di collaborazione per tre anni in un’agenzia di comunicazione ail giorno stesso che entra in maternità obbligatoria. “Vado controcorrente” ha dichiarato Monica Bortolami la titolare dell’agenzia Noima che ha deciso di assumere la giovane collaboratrice. Sui social poi spiega la sua scelta: “non è vero che i giovani non hanno voglia di lavorare. Anzi, è che vanno aiutati” scrive Bortolami convinta che chi è bravo merita sempre una possibilità. “Ci sono giovani capaci e volenterosi ma a volte non si creano le condizioni” sottolinea l’imprenditrice che ha già due dipendenti in busta paga.