Ospedale Cardarelli | caos accessi al Pronto soccorso | dimissioni di massa dei medici

Advertising

sudreporter : #Napoli, la denuncia di @fpcgilcampania: 'Almeno 80 medici sono andati via dal pronto soccorso del Cardarelli in po… - marialetiziama9 : RT @11Giuliano: Morto Peppe Bove, Conseguenze: Napoli,il giornalismo sportivo è più povero. È morto ieri a Napoli, all'ospedale Cardarelli… - 8foctdr67 : RT @11Giuliano: Morto Peppe Bove, Conseguenze: Napoli,il giornalismo sportivo è più povero. È morto ieri a Napoli, all'ospedale Cardarelli… - Perla19733917 : RT @11Giuliano: Morto Peppe Bove, Conseguenze: Napoli,il giornalismo sportivo è più povero. È morto ieri a Napoli, all'ospedale Cardarelli… - marcoranieri72 : RT @11Giuliano: Morto Peppe Bove, Conseguenze: Napoli,il giornalismo sportivo è più povero. È morto ieri a Napoli, all'ospedale Cardarelli… -

commenta Scrivono in una lettera di essere pronti a dimettersi . I 25 medici in servizio al Pronto soccorso dell'di Napoli sono esasperati dal sovraffollamento pressoché permanente nella struttura in cui lavorano e danno il loro 'preavviso di dimissioni'. Nella lettera già protocollata ...Napoli . Sono stremati e delusi i medici dell'a Napoli di fronte all'insensibilità delle istituzioni e alla gravissima situazione di emergenza delle ultime ore. Barelle ammassate e pazienti bloccati per ore. Una situazione di ...Il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli è troppo affollato e i medici minacciano dimissioni di massa. Impossibile assistere i pazienti al meglio in queste condizioni, che non ...È quanto scrivono i 25 medici in servizio al Pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli, sono esasperati dal sovraffollamento pressoché permanente nella struttura in cui lavorano e danno il ...