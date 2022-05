Ormai l’antimafia non tira più Ed è colpa della politica Falcone e Borsellino dimenticati Citati soltanto per fare polemiche

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 5 maggio 2022) Nemmeno il trentennale dell’omicidio diè riuscito a rivitalizzarein Italia, un pensierodormiente sotto le ceneri di ciò che è stato e che si limita a essere pura commemorazione senza avere le energie per alzare gli occhi e guardare al futuro investigando senza sconti sul presente. Nemmeno il trentennale dell’omicidio diè riuscito a rivitalizzarein Italia La spinta antimafia di questo Paese, quell’energia che non molti anni fa riempiva i convegni, sfilava per le città, non aveva paura di stare al fianco di magistrati coraggiosi in pericolo (Nino Di Matteo e Nicola Gratteri per citarne alcuni) e costringeva laad affrontare il tema addirittura inserendolo come priorità ...