Operazione banche. La Cina ha paura di finire come la Russia (Di giovedì 5 maggio 2022) Piano B. Bisogna sempre averlo, per tenersi pronti a tutto, qualora la situazione possa sfuggire di mano. La Cina, alleata senza troppa convinzione della Russia, ha visto gli effetti delle sanzioni che hanno colpito Mosca, demolendone l'economia (il Pil russo a fine 2022 crollerà dell'8,5%, secondo le stime del Fmi). Il quale, alla luce dei diversi problemi strutturali che attanagliano l'economia del Dragone, non può certo permettersi che le sue banche siano dall'oggi al domani estromesse dai circuiti occidentali, come avvenuto per l'ex Urss. Sanzione, questa, che potrebbe benissimo materializzarsi qualora il conflitto in Ucraina si allargasse e la Cina decidesse di appoggiare platealmente la Russia. E poi, c'è l'effetto domino. La crisi degli istituti russi, da sempre legati a doppio ...

