Olimpiadi dei sordi, altro poker della Nazionale di Trocchia: 4-2 al Camerun (Di giovedì 5 maggio 2022) Ora la Nazionale italiana dei sordi allenata da Igor Trocchia sogna per davvero: dopo la sconfitta all’esordio contro l’Iran e il pronto riscatto contro il Brasile, nella terza giornata del torneo di calcio alle Deaflympics in corso di svolgimento a Caxias do Sul gli azzurri hanno regolato il Camerun con una vera e propria prova di forza. Il 4-2 finale è il risultato di un primo tempo assolutamente dominato e un inizio di ripresa da incubo, con la squadra africana che rientra in partita con due tiri in porta, prima del sigillo finale di Grippo. L’inizio era stato tutto di marca italiana, con un’ottima gestione del match riesce a portarsi in vantaggio con il calcio di rigore guadagnato da Grippo e trasformato da Cigna, già eroe nel 4-1 col Brasile. Passano 10 minuti e Condello con un pallonetto morbido ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 5 maggio 2022) Ora laitaliana deiallenata da Igorsogna per davvero: dopo la sconfitta all’eo contro l’Iran e il pronto riscatto contro il Brasile, nella terza giornata del torneo di calcio alle Deaflympics in corso di svolgimento a Caxias do Sul gli azzurri hanno regolato ilcon una vera e propria prova di forza. Il 4-2 finale è il risultato di un primo tempo assolutamente dominato e un inizio di ripresa da incubo, con la squadra africana che rientra in partita con due tiri in porta, prima del sigillo finale di Grippo. L’inizio era stato tutto di marca italiana, con un’ottima gestione del match riesce a portarsi in vantaggio con il calcio di rigore guadagnato da Grippo e trasformato da Cigna, già eroe nel 4-1 col Brasile. Passano 10 minuti e Condello con un pallonetto morbido ...

