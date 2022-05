Ok dell'Europa all'embargo del petrolio russo. Ma è già scontro sui tempi delle sanzioni (Di giovedì 5 maggio 2022) embargo al petrolio, sanzioni al patriarca Kirill e ai «macellai» di Bucha, stop alle consulenze Ue e alle trasmissioni di tre emittenti tv ed esclusione da Swift della più grande banca russa. Sono questi i contenuti del sesto pacchetto di sanzioni proposto dalla Commissione europea contro il Cremlino. A tenere banco è ancora la questione del petrolio. La presidente Ursula von der Leyen ha annunciato uno stop alle importazioni di petrolio in due fasi: entro sei mesi si elimineranno le forniture del greggio russo, mentre per i prodotti raffinati bisognerà aspettare la fine dell'anno. Il divieto sarà totale e riguarderà sia il petrolio che arriva dal mare che quello via oleodotto. Per far passare la misura da palazzo ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022)alal patriarca Kirill e ai «macellai» di Bucha, stop alle consulenze Ue e alle trasmissioni di tre emittenti tv ed esclusione da Swifta più grande banca russa. Sono questi i contenuti del sesto pacchetto diproposto dalla Commissione europea contro il Cremlino. A tenere banco è ancora la questione del. La presidente Ursula von der Leyen ha annunciato uno stop alle importazioni diin due fasi: entro sei mesi si elimineranno le forniture del greggio, mentre per i prodotti raffinati bisognerà aspettare la fine'anno. Il divieto sarà totale e riguarderà sia ilche arriva dal mare che quello via oleodotto. Per far passare la misura da palazzo ...

