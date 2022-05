Oggi si celebra il World Password Day, di cosa si tratta? (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel 2013 Intel ha pensato di creare questa giornata dedicata alla sicurezza digitale, il World Password Day, con lo scopo di rendere meno vulnerabili gli account di tutti coloro che utilizzano servizi sul web. In una società globalizzata ed interconnessa come quella attuale, gli attacchi hacker, di cui sono vittima sia utenti privati e soprattutto aziende, sono ormai all’ordine del giorno e diverse ricerche hanno rivelato dati interessanti relativi alla vulnerabilità delle Password. Il Centro Nazionale della cyber security del Regno Unito ha rivelato che 23 milioni di persone Oggi ancora utilizzano la Password 123456 per accedere a molti servizi on line, come social network, posta elettronica, servizi digitali, siti per acquisti on line, account per fruizione di musica e tv. Unswitch rivela ... Leggi su zon (Di giovedì 5 maggio 2022) Nel 2013 Intel ha pensato di creare questa giornata dedicata alla sicurezza digitale, ilDay, con lo scopo di rendere meno vulnerabili gli account di tutti coloro che utilizzano servizi sul web. In una società globalizzata ed interconnessa come quella attuale, gli attacchi hacker, di cui sono vittima sia utenti privati e soprattutto aziende, sono ormai all’ordine del giorno e diverse ricerche hanno rivelato dati interessanti relativi alla vulnerabilità delle. Il Centro Nazionale della cyber security del Regno Unito ha rivelato che 23 milioni di personeancora utilizzano la123456 per accedere a molti servizi on line, come social network, posta elettronica, servizi digitali, siti per acquisti on line, account per fruizione di musica e tv. Unswitch rivela ...

